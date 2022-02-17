 

Рада приняла в первом чтении законопроект об ограничении срока карантина

17.02.2022, 13:48, Новости дня
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За проголосовали 246 народных депутатов, против – три.

Перед этим парламентарии отказались рассматривать законопроект по сокращенной процедуре, это предложение поддержали 215 нардепов при необходимых 226.

После голосования в первом чтении спикер Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение сократить вдвое время подготовки документа ко второму чтению, оно не было поддержано нардепами (за – 191 голос).

“Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет Министров Украины принимает решение о продлении карантина”, – говорится в проекте закона.

В документе также сказано, что “установление карантина на территории, которая расположена в пределах более шести областей (в том числе городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым) вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта, решение принималось 15 декабря 2021 года.

Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

На 17 февраля 2022 года в Украине подтвердили более 4,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 103,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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