 

“Четыре глаза всегда лучше, чем два”. Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом

17.02.2022, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица позировала в кадре на скамейке с гантелями в руках. Каминская выбрала для зеленый костюм с анималистическим принтом, состоящий из легинсов и топа с декольте на тонких бретельках, 

“Четыре глаза всегда лучше, чем два”, – написала артистка.

Скриншот: babaslavka / Instagram
Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. 

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Похищение Чауса: Генпрокуратура Молдовы отправила в суд уголовное дело против одного из обвиняемых

10.11 / Университет Пердью и компания Ford разрабатывают новый кабель для зарядки электромобилей

02.11 / В Германии признали доминирование РФ на рынке газа

20.01 / В ВОЗ призвали снять ограничения на международные перевозки

14.01 / Корреспондент – Украина уже прошла подготовку к российской агрессии

17.07 / Автогаз на украинских заправках подорожал за неделю. Трейдеры связали это с задержкой отгрузок ресурса “Роснефти”

09.05 / “Желание повторить победу может касаться хоккея или футбола, а не войны и смертей”. Зеленский записал обращение ко Дню победы над нацизмом. Видео

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

01.07 / Мнения: Слабая Германия нужна даже немцам

03.06 / Белоруссия ввела ответные санкции против США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика