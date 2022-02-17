“Четыре глаза всегда лучше, чем два”. Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом

Певица позировала в кадре на скамейке с гантелями в руках. Каминская выбрала для зеленый костюм с анималистическим принтом, состоящий из легинсов и топа с декольте на тонких бретельках,

“Четыре глаза всегда лучше, чем два”, – написала артистка.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-й. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

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