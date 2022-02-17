 

Смольный пытается стать центром управления Севморпути, хотя его оператор «РосАтомфлот»

17.02.2022, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Петербурга хотят приписать себе заслуги по развитию Арктики. В пресс-службе городской администрации уже анонсировали участие Северной столицы на форуме «Арктика – территория диалога». При этом выступать Петербург будет в роли центра арктических компетенций и инновационного развития.

На предстоящем форуме Смольный может представить проекты по освоению и развитию северных регионов. Вот только специалисты уверены, что администрация Петербурга не сможет предложить никаких интересных решений и проектов.

Приглашение Петербургу на предстоящее мероприятие выдал Комитет по делам Арктики. Данное ведомство выступает определенным ивент-агентом и дублирует функции других комитетов. Стоит напомнить, что в 2021 году аудиторы петербургской Контрольно-счетной палаты зафиксировали 157 нарушений Комитета по делам Арктики. Ущерб был нанесен в размере более чем 13 миллионов рублей.

Заявление петербургских чиновников о том, что они имеют отношения к развитию Арктики на самом деле голословны. К примеру, Смольный утверждает, что именно в Петербурге располагается Центр управления Северного Морского пути. В действительности он конечно существовал, но в Ленинграде, и уже давным-давно все решения принимаются на федеральном уровне. Так, оператором Северного Морского пути является госкорпорация «РосАтомФлот». Таким образом петербургские чиновники явно решили приукрасить свои достижения в развитии Арктики.

Стоит отметить, что строительством судов для Арктики занимаются частные компании «Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод». Вместе с этим специалистов также готовят не в Петербурге. Профессиональные кадры предоставляют в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Все попытки Смольного приписать себе достижения федеральных служб и частных компаний заканчивают провалом. Петербургским чиновникам пора не словом, а делом начать доказывать свою состоятельность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / В Украину вернутся морозы и снег – Укргидрометцентр

25.06 / Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

10.09 / Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира

31.01 / Dolce & Gabbana решили отказаться от натурального меха

05.07 / Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

23.01 / Госдеп начал пересмотр решения объявить хуситов террористами

20.12 / На условных “выборах премьер-министра” в декабре победил бы Гройсман – опрос

27.02 / Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса

24.10 / “Не женщина, а богиня”, “Горячая штучка”. Похудевшая Чехова позировала в “хищном” бикини

15.09 / Ученые Томского университета выясняют причины наступления лесов на степь в Туве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика