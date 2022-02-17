Смольный пытается стать центром управления Севморпути, хотя его оператор «РосАтомфлот»

Власти Петербурга хотят приписать себе заслуги по развитию Арктики. В пресс-службе городской администрации уже анонсировали участие Северной столицы на форуме «Арктика – территория диалога». При этом выступать Петербург будет в роли центра арктических компетенций и инновационного развития.

На предстоящем форуме Смольный может представить проекты по освоению и развитию северных регионов. Вот только специалисты уверены, что администрация Петербурга не сможет предложить никаких интересных решений и проектов.

Приглашение Петербургу на предстоящее мероприятие выдал Комитет по делам Арктики. Данное ведомство выступает определенным ивент-агентом и дублирует функции других комитетов. Стоит напомнить, что в 2021 году аудиторы петербургской Контрольно-счетной палаты зафиксировали 157 нарушений Комитета по делам Арктики. Ущерб был нанесен в размере более чем 13 миллионов рублей.

Заявление петербургских чиновников о том, что они имеют отношения к развитию Арктики на самом деле голословны. К примеру, Смольный утверждает, что именно в Петербурге располагается Центр управления Северного Морского пути. В действительности он конечно существовал, но в Ленинграде, и уже давным-давно все решения принимаются на федеральном уровне. Так, оператором Северного Морского пути является госкорпорация «РосАтомФлот». Таким образом петербургские чиновники явно решили приукрасить свои достижения в развитии Арктики.

Стоит отметить, что строительством судов для Арктики занимаются частные компании «Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод». Вместе с этим специалистов также готовят не в Петербурге. Профессиональные кадры предоставляют в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Все попытки Смольного приписать себе достижения федеральных служб и частных компаний заканчивают провалом. Петербургским чиновникам пора не словом, а делом начать доказывать свою состоятельность.