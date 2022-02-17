Весы сами разорвут отношения: 5 знаков зодиака, которые не прощают предательства

Тема измены не может быть приятной. Несмотря на это, существуют индивидуальные случаи, а также исцеляющее течение времени. Однако астрологи убеждены: эти знаки зодиака не простят измену ни под каким предлогом.

Скорпион

Измена Скорпиону может приравниваться к собственной смерти. Мстить он будет коварно и жестоко. Скорпионы представляют собой справочник, посвященный теме уничтожения предателей. И они готовы расправиться с обидчиком, если не физически, то морально – точно. Скорпионы никогда не простят любимых за предательство. Науку, которую преподаст своему бывшему партнеру Скорпион, обидчик пронесет сквозь жизнь.

Рак

Подопечные Луны воспринимают семейные отношения как основу ценностей. Если Рак остается одиноким, его жизнь редко после этого складывается благополучно. Самого представителя знака сложно вынудить разорвать союз. Сперва эти люди терпят ужасную боль и поступают в ответ так, чтобы насолить, но со временем Рак осознает, что так и не смог простить измену. Обманете Рака – и он вычеркнет вас из своей жизни навсегда.

Телец

Доверие – самое ценное из того, что есть в жизни Тельцов. Если хоть один раз оно было нарушено, то восстановить его не удастся уже никогда. Коварство Тельцов продуманное, взвешенное, бесповоротное. Если такому человеку потребуется даже несколько лет на то, чтобы довести задуманный план мести до завершения, он сделает это. Не покупайтесь на его видимое спокойствие. И когда в жизни предателя начнут появляться неприятности, он не сразу сможет осознать причины.

Близнецы

Когда наступает очередь Близнецов столкнуться с изменой, они становятся замкнутыми и готовыми ответить тем же. Люди этого знака не доверяют любви и не умеют привязываться намертво, а если они слышат об измене – расстаются окончательно без повторных шансов.

Близнецы способны болтать о том, как им изменили, во всеуслышание, а впоследствии завести роман с кем-то из приятелей изменщика, чтобы бывший смог во всей полноте ощутить мерзость своего поступка.

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Весы

Любовные отношения в жизни Весов всегда являются лидирующими среди всех остальных сфер. Если в романтических отношениях у этих людей возникает волнение, это немедленно отражается на качестве жизни знака.

Измена лишает Весов почвы, является разрушительной для их идеалов и способна заставить сомневаться в любви в целом. Представителей созвездия стоит причислить не только к тем, кто не прощает. Они просто умирают за преданную любовь. Женщины-Весы погружаются в самую мрачную депрессию, а мужчины после организованной драматической кульминации собирают вещи и уходят навсегда.

Не стоит предавать, а также недооценивать влияние звезд на характер зодиакальных представителей. Все реагируют на измену по-своему, но факт боли для всех один и тот же.