В Москве прошел смотр сил «Молодежки ОНФ»

В столице состоялся смотр сил и средств команды «Молодежки ОНФ», этот смотр проводится для отработки и совершенствования навыков личного состава перед выездами в зоны ЧС.

Добровольцы актуализировали и провели учет материально-технического обеспечения перед сезоном выездов 2022 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помощь населению в зонах ЧС – одно из главных направлений работы «Молодежки ОНФ». Ежегодно растет количество территорий, куда одновременно выезжают участники команды из регионов. В прошлом году добровольцы помогали в ликвидации последствий ЧС в 13 субъектах страны. Суммарное число участников выездов составило 625 человек. Время сбора отрядов для выезда в ЧС – от 24 до 72 часов.

«Работать легко, когда все подготовлено заранее. Сегодня с командой «Молодежки ОНФ» провели смотр резервных средств. Чтобы координаторы, которые сегодня присутствовали на федеральном смотре, потом провели такую же ревизию у себя в регионах. С октября мы занимались учебной подготовкой добровольцев, а сейчас, в преддверии весны, проверяем собственные ресурсы. К 1 марта в регионах должны быть сформированы группы для выездов в ЧС. Команда должна быть готова и понимать заранее, что необходимо для работы – будь то наводнения, грязевые сели, пожары и другие чрезвычайные ситуации», – сказал руководитель «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы, зампред думского комитета по молодежной политике, и координатор молодежной политики партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Он пояснил, что подобные смотры позволяют увидеть недостатки и придают уверенности в собственных силах. Сейчас, отметил руководитель организации, обучение прошли более 1 тыс. человек. Это те, кто готов выехать незамедлительно. «Скорость – один из наших главных показателей работы и элементов созидания, – сказал Кастюкевич.

Во время смотра добровольцы отработали процессы оказания различных видов помощи гражданам в зонах ЧС. На площадке разместились восемь функциональных пунктов: оказание юридической и консультативной помощи, оказание первой помощи, демонстрация экипировки, вязка узлов, ликвидация последствий пожаров и подтоплений, оказание помощи гражданам с использованием специального инструмента.

Участник команды «Молодежки ОНФ» из Московской области Антон Выборнов как раз отвечал за организацию подобной специализированной помощи. Вместе с добровольцами он уже не первый раз выезжает в зоны ЧС. Сегодня он продемонстрировал возможности учебного места №7 – оказание помощи населению с использованием дополнительного оборудования.

«Помимо профильной помощи спасателям в ликвидации последствий ЧС, мы также помогаем населению. Здесь представлен инструмент, которым мы пользуемся. Бензопилы, электрические пилы, топоры, ручная пила, сменная цепь, сменная цепь, масло, сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт и средства защиты. Применяем инструмент, в основном, для заготовки дров на зиму. Если это удаленная территория, частный сектор, где мы в основном и работаем. В Республике Саха, например, этим летом, бензопилами мы зачищали сгоревший лес, валили и потом делали из него заборы. Либо дрова. Работа со специнструментом проходит только после инструктажа, без опыта использования участники команды к инструменту не допускаются», – рассказал Выборнов.

В зоны ЧС выезжают только подготовленные участники команды «Молодежки ОНФ». За 2021 год обучение на базе региональных МЧС РФ прошли более 3 тыс. добровольцев из 64 регионов страны, освоив навыки общественных спасателей.