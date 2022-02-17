Лукашенко попросил Россию создать учебный центр для освоения «Искандеров»

Белоруссия обратится к РФ с просьбой создать в республике учебный центр для освоения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость – 2022».

«Я посмотрел сегодня «Искандеры» российские… Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр (учебно-боевой белорусско-российский центр) по «Искандерам», чтобы мы могли его освоить», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Ранее в четверг Лукашенко прибыл на полигон «Осиповичский» для наблюдения за розыгрышем эпизода белорусско-российских учений.