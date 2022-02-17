Педофила-террориста задержали в Москве

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17.02.2022, 13:24, Новости дня
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В столице задержали 21-летнего подозреваемого в вербовке в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», а также в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки, сообщают СМИ.

Подозреваемый Бехруз М. в феврале 2021 года познакомился в соцсетях с несовершеннолетней, он начал вести с ней беседы на религиозную тему, передает Пятый канал со ссылкой на обственные источники.

Он присылал девушке видео и фото с религиозным контентом, чтобы вызвать неприязнь к тем, кто исповедует конкретные религии, и подвигнуть ее ко вступлению в террористическую организацию.

В апреле 2021 года девушка решила с ним встретиться. Предполагается, что Бехруз приехал в ее родной город – Ростов-на-Дону, где надругался над несовершеннолетней.

После этого он поддерживал с ней отношения какое-то время. Его удалось разоблачить с помощью отслеживания переписки.

В отношении 21-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а также «Содействие террористической деятельности».

Ранее в Москве задержали мужчину, который напал на школьницу в подъезде в одной из многоэтажек Москвы. После задержания он раскаялся в содеянном.



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