В Кремле заявили о нежелании Запада видеть агрессивные устремления Киева

Москва сожалеет о том, что Запад не хочет видеть агрессивных устремлений Киева в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он отметил, что западные страны «забыли, как жгли людей в Одессе, как убивали людей в Донбассе, когда там шла гражданская война».

«И они каждый раз, обвиняя в чем-то Россию, предпочитают не призывать Киев к тому, что Киев не начал новую гражданскую войну», – констатировал Песков.

В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.

В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.

Тем временем глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.