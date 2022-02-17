 

МГД поддержала инициативу Собянина об отмене платы за посещение ООПТ

17.02.2022, 13:06, Разное
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Глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников напомнил, что в Москве две таких территории – национальный парк “Лосиный остров” и Ботанический сад академии наук. По его словам, существуют риски, что за их посещение будет взиматься плата.

“Чтобы получить законодательную гарантию и исключить подобные решения, неблагоприятные для москвичей, собственно, мэром и инициирован данный проект”, – сказал депутат.

Поддержать инициативу о бесплатном посещении ООПТ рекомендовала профильная комиссия. Семенников отметил, что столичные парламентарии лишь запускают процедуру. “Нам надо будет убедить в его принятии коллег в федеральном собрании”, – добавил он.

“Постановлением правительства Москвы от 24 ноября 2020 года №2028-ПП установлено бесплатное посещение всех ООПТ регионального значения в нашем городе”, – сказал в ходе заседания МГД глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

При этом статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” предусмотрена возможность взимания платы с физлиц, не проживающих в населенных пунктах в границах ООПТ,
за посещение таких территорий. Размер платы устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ.

В результате в рамках одного региона может сложиться ситуация, при которой высший орган исполнительной власти субъекта принимает решение о бесплатности ООПТ регионального значения, а федеральные учреждения установят режим посещения на платной основе. В постановлении МГД предлагается признать утратившей силу норму федерального закона о возможности взимания платы за посещение ООПТ.



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