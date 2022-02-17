 

Франция признала свою бессмысленность в Мали на фоне присутствия “ЧВК Вагнера”

17.02.2022, 13:06, Разное
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Решение принято по итогам переговоров западных стран, состоявшихся во французской столице. Участники рассмотрели сложившуюся ситуацию и оценили позиции в регионе после сближения Бамако и Москвы. Европейские союзники и Канада последуют примеру Парижа. Они так же эвакуируют собственные силы, размещенные в Мали.

“Париж и его партнеры по операции “Такуба”, а также Оттава приняли решение о скоординированном выводе войск с территории западноафриканского государства”, — говорится в сообщении.

Франция объяснила свое решение бессмысленностью дальнейшей борьбы с терроризмом в Мали из-за якобы допущенных местными властями “грубых нарушений международных соглашений”.

Наблюдатели уверены, что данный шаг Парижа является ничем иным как бегством. Бамако в последние месяцы резко сменило политический вектор и больше не заинтересовано в сотрудничестве с Европой, предпочитая отношения с Москвой.

Прибытие в Мали российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с “ЧВК Вагнера”, поставило под удар военную операцию “Бархан”. Европа опасается, что отечественные военные специалисты окажутся эффективней солдат ЕС и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).



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