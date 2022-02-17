Сестра Жанны Фриске Наталья впервые станет мамой

Родная сестра Жанны Фриске 35-летняя Наталья и ее избранник Александр Титов скоро станут родителями. Радостной новостью будущая мама поделилась на своей странице в Instagram. Фриске опубликовала “беременное” фото и написала, упрекнув журналистов в назойливости:

Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая “желтуха” не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить, “спасибо” им за это! Ну что же, уже скрывать нет смысла.

Да, я жду малыша и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже. А пока про фото. Фото – это отдельная история, я очень хотела сделать красивый фотосет, и чтобы было все необычным.

Фото и правда несколько необычное. На нем беременная Наталья предстала в образе золотой крылатой феи, держащей свет на ладонях. Судя по всему, ребенок Фриске появится на свет совсем скоро.

Наталья Фриске

Для Натальи Фриске это не первая беременность. Наталья потеряла ребенка через два месяца после смерти сестры Жанны в 2015 году. Причиной выкидыша стали глубокие переживания, связанные не только с потерей сестры. Наталья, как и вся семья Фриске, конфликтует с Дмитрием Шепелевым, отцом своего племянника Платона. Финансовые разбирательства, начавшиеся почти сразу после ухода Жанны, продолжаются до сих пор. В 2020 года родители Жанны Фриске отсудили у Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей, а в прошлом телеведущий выиграл дело, связанное с недвижимостью.

Наталья Фриске с отцом Владимиром