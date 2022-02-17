 

Из-за массовых протестов дальнобойщиков Канада введёт санкции против КАМАЗа

17.02.2022, 12:51, Разное
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал указ о вводе санкций против российского производителя дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей – компании КАМАЗ. Согласно документу, продукция предприятия будет запрещена на территории страны. Речь идёт и об уже эксплуатируемых автомобилях. 

Как пояснил глава правительства, мера принята в связи непрекращающимися массовыми протестами дальнобойщиков, которые вынудили власти ввести в стране чрезвычайное положение. По его словам, более 90 % митингующих передвигались именно на «КАМАЗах».

«Наши разведслужбы провели детальный анализ личности протестующих и их транспортных средств. Абсолютное большинство из них передвигались на больших русских грузовиках. Согласитесь, это сложно назвать совпадением. Как видим, Кремль пытается дестабилизировать ситуацию не только на Украине, но и в подбрюшье США», – заявил Трюдо.

В ближайшее время в правительстве Канады обсудят возможный ввод ограничительных мер и против белорусской компании МАЗ, на грузовиках которой также передвигалась часть протестующих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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