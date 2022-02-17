Россия попросила Черногорию усилить охрану посольства

Посольство РФ в Черногории направило ноту в МИД страны с просьбой усилить охрану здания дипмиссии на случай возможных провокаций 19 февраля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством», – сообщила Захарова в Telegram.

По ее словам, видно, кто по-настоящему «вынашивает агрессивные планы». Свою запись дипломат сопроводила скриншотом текста, размещенного Шматовым в Facebook.

Ранее консул Украины в Черногории Михаил Шматов призвал жителей Черногории на «марш единения», который организовало украинское посольство. Свой пост он снабдил хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Через несколько часов он его убрал.

В прошлый четверг украинский эксперт призвал ВСУ ударить по российским заводам. В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).