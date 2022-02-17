 

Пригожин отреагировал на решение украинской певицы отказаться от участия в «Евровидении»

17.02.2022, 12:39, Новости дня
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что шокирован решением певицы Алины Паш из Украины отказаться от участия в «Евровидении-2022». Артистка отказалась от выступления после того, как ее обвинили в подделке справки о посещении Крыма через украинскую границу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что такое решение для него оказалось неожиданным. «Я просто в шоке от того, что происходит. И то, что, например, в Украину наши исполнители не поехали – РФ не было. Ничего же не случилось», – сказал продюсер Пятому каналу.

Он сравнил происходящее с ситуацией 2017 года, когда СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину за то, что она была в Крыму в 2015 году.

«И вообще, в принципе, мы можем вообще отказаться от этого конкурса. То есть, смотрите, в чем фишка: если организаторы конкурса не в состоянии защитить нас и минимизировать политику в этом конкурсе, тогда нам в нем участвовать не надо», – заключил Пригожин.

Певица Алина Паш поясняла, что занимается выступлениями, но не политикой, потому не может противостоять давлению, которое началось на нее после этих новостей в социальных сетях.



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