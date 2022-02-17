 

Песков сравнил Пржевальского с Джеймсом Бондом

17.02.2022, 12:38, Новости дня
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Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом и отметил, что русский путешественник даже лучше спецагента.

Пескова спросили, насколько для общества может быть интересен масштабный проект по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках. Представитель Кремля заверил, что интересен, но такие проекты должны быть талантливы.

Песков обратил внимание, что великие русские путешественники были уникальными людьми, при этом «они и специальные цели выполняли». «Вы что, думаете, что он (Пржевальский) ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее», – передает ТАСС слова Пескова. «Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда», – заключил Песков.

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) – русский путешественник и натуралист. Руководитель экспедиции по Уссурийскому краю (1867-1869) и четырех экспедиций в Центральную Азию (1870-1885). Впервые описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Открыл дикого верблюда, тибетского медведя, подвид дикой лошади, впоследствии названный его именем.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий. Среди наиболее известных имен глава СВР назвал первого председателя Императорского Русского исторического общества князя Петра Вяземского, химика Дмитрия Менделеева, географа и исследователя Николая Пржевальского, и литератора и дипломата Александра Грибоедова.



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