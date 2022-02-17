“День мамы с сыном был полон радости и веселья”. Жена мэра Киева Кличко показала их младшего сына

“Мы провели прекрасный день в студии моей подруги, потрясающей художницы и женщины Тины Рейчел. Она превратила куртку моего сына в произведение искусства.

Спасибо, дорогая Тина”, – написала Кличко.

Жена мэра Киева также разместила подпись на фото.

“День мамы с сыном был полон радости и веселья”, – отметила она.

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Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000), Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

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