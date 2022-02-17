 

Мнение: Обнаружены 5 стихийных массовых захоронений

17.02.2022, 11:24, Разное
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СК РФ о массовых захоронениях убитых жителей Донбасса.

Пренебрегая международными договоренностями и актами, начиная с апреля 2014 года представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры. Следствием этого стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте.

Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями.

Так, в августе – октябре 2021 года в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены 5 стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Следственный комитет продолжит принимать все возможные меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений на донецкой и луганской землях.

https://sledcom.ru/news/item/1656580/ – цинк

PS. США официально отказываются считать происходящее на Донбассе геноцидом.

Источник: Colonel Cassad



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