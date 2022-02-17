Свидетель генерала СВР

Политолог Валерий Соловей стал фигурантом уголовного дела.

Утром 16 февраля следователи провели обыски в квартирах политолога Валерия Соловья и его племянника Фeдора. После этого Соловья с сыном допросили в Следственном комитете и отпустили поздно вечером со статусом свидетелей по уголовному делу об экстремизме. «Новая» рассказывает, что происходило с Соловьями и почему уголовное дело возникло именно сейчас.

Валерий Соловей. Фото: личная страница в Facebook

Как рассказывает жена Валерия Соловья Светлана Анащенкова, обыск в их квартире начался в среду, в 7:30 утра. Силовики предъявили постановление о возбуждении уголовного дела, а после изъяли всю технику: системный блок, а также гаджеты всех членов семьи. Кроме того, сотрудники забрали роутер — «видимо, очень важный для следствия» — мрачно иронизирует женщина. Ближе к двум-трем все описали, а Соловьев (политолога и его сына Павла) пригласили на допрос в Следственный комитет.

— Надо отдать должное, сотрудники [правоохранительных органов] вели себя максимально тактично. По крайней мере, по отношению ко мне в связи с тем, что я вчера похоронила отца. Но моральная сторона, вы понимаете, от этого ни в коей мере [не становится лучше], — описывает события Светлана Анащенкова и добавляет, что подробнее о деле рассказать не может, так как дала подписку о неразглашении.

Адвокат коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин, представляющий интересы Валерия Соловья, отмечает, что политолог и его сын Павел поехали на допрос добровольно и ответили на все вопросы следователя. Ближе к десяти вечера их отпустили, вручив им уведомления о неразглашении данных предварительного следствия.

— Этого делать уже было необязательно, так как свидетель, по закону, не является участником уголовного производства и его уведомлять о неразглашении данных предварительного следствия не имеют права. Как правило, это делают по отношению к обвиняемым, подозреваемым, но никак не к свидетелям, — говорит Добрынин.

По словам Добрынина, Соловей стал свидетелем уголовного дела по 2 части 282 статьи УК РФ (возбуждении ненависти или вражды организованной группой). Его возбудили еще прошлой осенью, предположительно в отношении неустановленных лиц. Телеканалы RT, РЕН-ТВ и РИА Новости утверждают, что уголовное дело возбудили из-за материалов анонимного телеграм-канала «Генерал СВР», который публикует якобы инсайдерскую информацию о российской политике. Валерий Соловей проводил прямые эфиры с неким Виктором Михайловичем, которого тот называл администратором канала и бывшим генералом СВР.

RT со ссылкой на собственные источники писал, что Соловей якобы «имеет отношение к публикациям в [телеграм-канале] конспирологических фейков, в том числе о российском президенте, различного уровня чиновниках и сотрудниках спецслужб». Подтвердить или опровергнуть эту информацию «Новой» Алексей Добрынин не смог. Защитник отметил, что пока еще не успел настолько ознакомиться с делом.

Уголовное дело «об экстремизме» затронуло не только политолога и его сына. В этот же день обыск прошел у племянника Валерия Соловья, редактора «Матч ТВ» Федора Соловья, правда, без его участия — Федора не было дома. Как он сказал каналу «Можем объяснить», силовики находились у него дома шесть часов, а в ходе процедуры

изъяли «все компы, телефоны и носители, включая дискеты 30-летней давности и книги на украинском языке».

По этому же делу неизвестные в среду приходили и к активистке Эльвире Вихаревой, с которой Соловей работал накануне.

Добрынина такой охват фигурантов не удивляет, по его словам: это обычная практика. Но прогнозы делать пока рано.

Преподаватель, политик и «человек с гражданской позицией»

«Доверие к этому каналу было невысоким, потому что вряд ли реальный генерал СВР мог бы завести такой телеграм-канал», — рассуждает политолог Алексей Макаркин. — Такие посты [как в канале] — это отдельный жанр, он существует много десятилетий. Раньше придуманные отчеты или информацию продавали спецслужбам и на ее основании делали далеко идущие выводы, потом [это явление] пропало, но при появлении социальных сетей и телеграм-каналов снова вернулось».

61-летний Валерий Соловей 12 лет занимал должность завкафедры рекламы и связей с общественностью МГИМО, а также читал курсы по рекламе в политике, основам информационной войны и основам государственной политики в информационной сфере. В 2019 году он уволился из университета, заявив, что там его обвинили в подрывной деятельности и антигосударственной пропаганде. «Мне было сказано, что по политическим мотивам институт считает крайне нежелательным, чтобы я в нем работал», — сказал он тогда в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Политолог неоднократно делал яркие заявления: например, рассказывал, что Владимир Путин якобы тяжело болен. Тогда же британский таблоид Sun со ссылкой на политолога написал, что у Путина «есть симптомы болезни Паркинсона» и он якобы собирается выбрать преемника. В последнее время Соловей делал громкие заявления о сценарии возможного конфликта с Украиной, ссылаясь на свои источники. В частности,

Соловей утверждал, что президент РФ якобы советуется о начале военных действий с шаманами.

«Он проделал эволюцию», — говорит политолог Алексей Макаркин. — «Первоначально к его заявлениям многие относились вполне серьезно, думая, что у него есть инсайды или что он — рупор части силовиков, но потом отношение стало достаточно быстро меняться. Последнее время его прогнозы не воспринимались, как что-то серьезное».

Задержание Валерия Соловья в октябре 2020 года. Фото: личная страница в Facebook

В октябре 2020 года Соловей объявил о создании политического движения «Перемен», а уже спустя полтора месяца его арестовали на 10 суток по статье о нарушении правил организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). На собрании сторонников политолога неизвестные кинули дымовую шашку и раскидали листовки «От подобных „перемен“ попадет РФ в плен» — о планах «пресечь противозаконное антигосударственное мероприятие» сообщала партия Захара Прилепина «За правду».

«По своим профессиональным качествам Валерий — опытный и квалифицированный специалист, несколько десятилетий профессионально занимающийся изучением российской политики, современной истории, исследованием националистических движений», — считает политолог Михаил Виноградов. — «В то же время в публичном пространстве он позиционировал себя скорее как политик, пытающийся влиять на тренды и даже формировать их». Виноградов отмечает, что

Соловья воспринимают и как человека с гражданской позицией, и как «фрика, склонного к провокациям».

Опрошенные «Новой» политологи пока затрудняются объяснить, почему их коллегу задержали именно сейчас. «Наверняка кто-то будет говорить о репрессиях со стороны режима, кто-то — о целенаправленной попытке превратить его в некоего символа протестующих, "нового Навального”», — считает Михаил Виноградов. Другой политолог Алексей Макаркин считает, что из-за задержания Соловья действительно может возникнуть парадоксальная ситуация, ведь «люди могут подумать, что раз его задержали, то он реальная политическая сила». Он видит некую тенденцию и сравнивает происходящее с уголовным делом против политика Николая Платошкина: «Платошкин тоже был весьма активен в публичном пространстве, делал заявления, но у него был другой жанр высказывания. Наверное, это общее ужесточение в плане политики: к тому, к чему раньше относились спокойно, сейчас стали относиться серьезнее».

Татьяна Колобакина, Дарья Козлова

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