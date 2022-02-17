Рената Литвинова появилась на публике с красивым мужчиной в одном белье

Ренату Литвинову поклонники увидели с красивым мужчиной, который был в одном белье. Актриса была моделью на показе Антонио Марраса, итальянского дизайнера.

Невзирая на плотный график, Рената Литвинова покоряет фанатов новыми образами. В «Петровском пассаже» проходил показ Антонио Марраса. Актриса всегда одевается изысканно, выбирает образы, которые выгодно могут подчеркнуть все достоинства ее внешности. В этот раз она выходила на подиум в противоположных нарядах – белом и черном.

На мероприятии подиум сменили на потертые пестрые ковры, на которые навалили стулья, тумбочки и скульптуры. Там танцевали девочки и мальчики, а на манекенщиц они рассыпали перья из рваных подушек. Рената Литвинова в первый выход вся была в черном наряде. Далее выходила в околоподвенечном платье и шляпе с фатой. Вместе с ней по подиуму шел жгучий итальянец, которого одели только в трусы и майку.

На показе были главные модницы столицы, звезды, по достоинству оценивающие аристократическую коллекцию Антонио Марраса. Среди гостей можно было увидеть Ксению Собчак, Влада Лисовца и других медийных личностей.

Источник: www.passion.ru