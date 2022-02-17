 

Певицу Пелагею подозревают в новом романе

17.02.2022, 11:11, Разное
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Пелагею заподозрили в новом романе с коллегой. Артистка не любит распространяться о личной жизни, но ходят слухи, что у нее новый избранник.
В 2019 году Пелагея разошлась с экс-супругом Иваном Телегиным и после такого события о личной жизни вокалистки не было никакой информации. Сначала фанаты думали, что Пелагея занялась музыкальными проектами и воспитанием дочки, но потом ее стали подозревать в новом романе. Невзирая на то, что исполнительница больше 2-х лет была втянута в судебные тяжбы с бывшим возлюбленным, ее сердце возможно уже занято.

Новым любимым человеком артистки может быть победитель прошлого сезона шоу «Голос» Александр Волкодав. Артистка была его наставницей в программе, а после дебюта Пелагея позвала Александра в свой коллектив. Поклонники предполагают, что их догадки сбылись.

Пока не было никаких комментариев от вокалистки и ее окружения о слухах ее нового романа с подопечным, но в День святого Валентина знаменитость продемонстрировала видео, где принимает поздравления от коллектива. Подписчики отметили, что Пелагея особенно радовалась вниманию со стороны Александра Волкодава.



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