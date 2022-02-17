Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его жена Бриттани раскрыли пол будущего ребенка

В жизни 36-летнего актера Келлана Латса и его 32-летней жены Бриттани сейчас счастливый период в жизни – пара находится в ожидании второго ребенка. Их дочка Эштин родилась совсем недавно (в начале марта ей исполнится один год) и пара совсем не ожидала второго малыша так скоро. Две недели назад актер, наиболее известный по роли Эммета Каллена в вампирской саге “Сумерки”, опубликовал в Instagram видео со своей реакцией на положительный тест на беременность. Причем оба не скрывали, что им страшновато быть “родителями двоих детей младше двух лет”.

А несколько часов назад Келлан и Бриттани поделились со своими подписчиками еще одной прекрасной новостью – у пары родится мальчик! Вместо шумной гендер-пати они решили узнать пол будущего ребенка без посторонних глаз. На видео Бриттани начинает тянуть ленты из шарика в виде сердечка, из которого посыпались… розовые и голубые конфетти. Видно, что ее это, мягко говоря, удивило, но Келлан поспешил успокоить любимую:

Надо посчитать число конфетти каждого цвета. Каких окажется больше – таким и будет пол малыша.

Оказалось, что голубых все же больше.

Это были эмоциональные американские горки!! – эмоционально подписала Бриттани ролик.

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Публикация от Brittany Lutz (Gonzales) (@brittanylynnlutz)

Напомним, Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. В первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Но, к несчастью, в начале февраля Бриттани и Келлан потеряли ребенка. Общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару, они не оставили попыток зачать ребенка. В сентябре, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани объявила о новой беременности и добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

Влюбленные признались, что этот период им помогла пережить вера в Бога. По их словам, именно молитвы и посещение церкви помогли им пережить трагедию и жить дальше. Первенец пары, девочка, родилась в марте 2021 года.