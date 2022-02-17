 

39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра

17.02.2022, 10:48, Новости дня
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Мейхер опубликовала фото в белом кружевном платье, облегающем фигуру.Певица позировала с прикрытыми глазами, подняв одну руку.

Фото: meiherbymeiher / Instagram

Также Мейхер поделилась фото, для которого примерила блузку из прозрачной ткани, под которой видно бюстгальтер,  и черную юбку с высоким разрезом. На фото исполнительница показала ногу и внутреннюю часть бедра.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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