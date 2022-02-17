Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос КМИС

“В ходе исследования украинцам, по-прежнему, ставился вопрос: Как вы в целом сейчас относитесь к России?. По сравнению с декабрем 2021 года сейчас с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России”, – говорится в отчете.

При этом плохо к России относятся 50% украинцев.

Отмечается, что отношение к России в Украине резко ухудшилось после 2014 года, достигнув “дна” в мае 2015 года (30%).

После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, но с февраля 2020 года снова наблюдается ухудшение отношения.

“Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 21%, в Центре – 31%, на Юге – 45%, на Востоке – 53%. В то же время на Западе больше тех, кто относится отрицательно к России – 64%. В Центре отрицательно относятся – 55%, на Юге – 40%, на Востоке – 30%”, – рассказали социологи.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Отношение украинцев к России ухудшилось после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала вооруженной агрессии на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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