«Прогресс МС-19» пристыковался к МКС

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-19», который был запущен с космодрома Байконур во вторник, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, передает ТАСС.

Общий объем сухих грузов, которые доставлены на МКС, составляет около 1600 кг, в их числе бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля «Наука», расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и еда для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Также на «грузовике» на станцию прилетели 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

На борту «Прогресса» находятся шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».

Напомним, во вторник ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур.