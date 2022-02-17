 

Турчак принял участие в открытии ресурсного центра по поддержке добровольцев в Иркутске

17.02.2022, 10:24, Новости дня
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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак посетил открытие ресурсного центра по поддержке добровольцев в Иркутске, в котором будут готовить добровольцев к ликвидации последствий различных ЧП.

Ресурсный центр создан на базе Иркутского государственного университета путей сообщения, там будут готовить добровольцев к ликвидации последствий пожаров, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, что позволит более эффективно помогать специальным силам и службам, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Отмечается, что в центре имеется все необходимое оборудование – оно даст возможность в случае удара стихии развернуть полноценный штаб координации добровольческих сил, участвовать в аварийно-спасательных и восстановительных работах. На создание ресурсного центра получен Президентский грант в размере 8 млн рублей.

По мнению Турчака, возможности центра могут пригодиться и в соседних регионах: «Мы рассчитываем, что это будет ресурсный центр не только для Иркутской области, а и для регионов Сибири, и, может быть, Дальнего Востока».

Руководитель Иркутского реготделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев сообщил, что деятельность центра будет направлена на консолидацию и координацию добровольческих сил региона, а также на формирование резерва для обеспечения деятельности добровольцев.

«Члены организации на добровольной основе участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, участвуют в розысках пропавших, учат поведению в опасных ситуациях, работают в волонтерских центрах», – отметил он.

Турчак напомнил также о том, что дополнительной поддержкой станет принятие законопроекта «Единой России» об обязательном страховании добровольцев.

«Мы в весеннюю сессию примем уже все эти необходимые поправки в закон по страхованию», – сказал он.



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