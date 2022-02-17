Мнение: О подлом предательстве Путина… Его опять взяли за…?

Опять прилетел «ятаган в спину». Да так, что…

Уже никто не сомневается, что нынешний российский президент Владимир #Путин умеет наживать себе врагов, и России заодно. В этом он, бесспорно, талант. Но что на оборотной стороне медали? Умеет ли он хоть как-то приобретать влияние и друзей хотя бы на основе небесспорной формулы «Враг моего врага — мой друг»?

Самые свежие новости показывают, что…

Таки нет.

На фоне многолетнего противостояния с единственной реальной сверхдержавой, #США, российская внешняя политика сместила акцент на развитие связей с антагонистами Америки — так можно дипломатично назвать «страны-изгои» Венесуэлу, КНДР, Иран и т.п. Уже не первый год в эту химеру вбухиваются огромные средства.

Но почему-то «противники США» так и норовят оставить Россию на бобах, при малейшей возможности «договариваясь» с её главным геополитическим соперником. Что показывают и #новости минувших суток.

Буквально несколько часов назад Госдепартамент США заявил, что Соединённые Штаты находятся «в самом разгаре самой последней стадии непрямых переговоров с Ираном». Очевидно, что ситуация вокруг России, в отношении которой #Запад рассматривает #санкции, связанные с нефтегазовым сектором, служит для Штатов мощным стимулом для того, чтобы вернуть иранскую #нефть на рынок. На этом фоне мировые нефтяные цены уже упали сразу на 5 долл. в моменте.

Сейчас, впрочем, почти на доллар отросли. Но всё равно падение «внушает». Особенно, если учесть, что стоимость условной бочки вплотную подобралась к трёхзначной отметке. Для России это было бы благом и козырем на переговорах по «безопасности». Но…

США умеют играть сразу на многих «досках».

Как думаете, сколько Иран — при всём его антиамериканизме — продержится перед тем, как заключить «сделку» со Штатами, в первую очередь в ущерб России? Как быстро он позабудет про единый антиамериканский фронт, если перед глазами «аятолл» замаячат ненавистные американские доллары?

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