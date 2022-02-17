 

“Твои ножки – вау”, “Пропаганда ЛГБТ” Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы

17.02.2022, 10:00, Новости дня
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Певица примерила несколько образов: кружевное белое боди, черный кожаный костюм с ультраминиюбкой, длинную белую шубу и миниплатье. Также Дорофеева показала, как выглядит с волосами цвета платины: она появилась в париках с длинными и короткими волосами.

В определенных моментах исполнительница, сидя верхом на лошади в белом боди со стрингами наклонилась вперед, выставив интимную зону ягодицы на обозрение.

Сюжет как таковой в клипе отсутствует. Певица танцует в окружении своего балета.

“Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный… А как думаешь ты? Какой цвет у твоей любви?” – спросила певица в описании ролика.
“И никто не виноват,
что теряли мы контроль.
Все равно, что говорят, –
разноцветная любовь.
И никто не виноват,
растекается внутри
запрещенная любовь,
разноцветные грехи”, – поется в припеве.

“Прическа топовая, твои ножки – вау”, – прокомментировала подписчица Катя Ночная.

“Перевернули мир с ног на голову. Прекрасная Надя! Просто спасибо за такой шедевр” – написала ovvxfox.

“Пропаганда ЛГБТ”, – заявил Dibil Idiot.

видео

Видео: DOROFEEVA / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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