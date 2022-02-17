Британия собралась отменить программу «золотых виз»

Великобритания готовится отменить режим так называемых золотых виз в течение нескольких недель после призывов остановить приток «грязных денег» в страну, сообщают местные СМИ.

В окружении министра внутренних дел Британии Прити Пател якобы заявили, что она стремится отменить данный режим из-за опасений, что существующая система может быть использована теми, кто занимается отмыванием незаконных средств, передает ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

«Эти визы для инвесторов первого уровня были позолоченным приглашением для отмывания денег в Великобритании», – считает Крис Брайант, депутат от Лейбористской партии, входящий в специальный комитет по иностранным делам Палаты общин.

Отмечается, что еще в 2018 году экс-министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатых россиян получили разрешение поселиться в Великобритании в соответствии с этой схемой. После нескольких лет задержки правительство обязалось опубликовать свои выводы до апреля.

В британском министерстве внутренних дел подчеркнули: «Мы реформировали визовый маршрут уровня один в 2015 и в 2019 годах для борьбы с грязными деньгами, и мы не исключали внесения дальнейших изменений».

С 2019 года соискателям британской визы инвестора категории Tier 1 необходимо было подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более 2 млн фунтов (2,71 млн долларов).

Также претенденты на так называемые золотые визы, которые впоследствии дают право на получение постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре, должны вкладывать средства в развитие британского бизнеса.

При этом инвестирующие в ценные бумаги такую визу получить не смогут.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее покупать жилье на Кипре ради «золотых паспортов».