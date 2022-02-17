 

ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

17.02.2022, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.

По данным ведомства, в четверг утром были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов на юге республики, передает РИА «Новости». 

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сказал представитель ведомства.

Тем временем начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась. 

«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – сообщил Лещенко.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.

В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / TSMC пообещала внедрить техпроцесс 3 нм в будущем году

10.07 / “Хватит говорить, хватит орать, для этого надо много кислорода”. The New York Times обнародовала текст разговоров при задержании Флойда

15.02 / Биологи выяснили, как формируются пищевые привычки у людей

04.06 / Times – Чехия становится ареной в противостоянии Востока и Запада

30.06 / Власти Москвы заявили о создании трудовыми мигрантами уюта и комфорта в городе

31.07 / Нацсовет лишил телеканал КРТ лицензии на вещание из-за гомофобии после обращения активистов из “Альянс.Глобал”

01.09 / Эксперт: Марафон «Новое знание» – это новая форма коммуникации с молодежью

20.09 / Не попавшие в Госдуму партии не набрали голоса для получения госфинансирования

03.11 / Канцлер Австрии уточнил число жертв теракта в Вене

02.01 / В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика