ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.

По данным ведомства, в четверг утром были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов на юге республики, передает РИА «Новости».

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сказал представитель ведомства.

Тем временем начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась.

«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – сообщил Лещенко.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.

В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.