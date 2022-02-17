ФАС решила проверить рост стоимости отопления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации о резко выросших счетах за отопление квартир в районе Коптево на севере Москвы и некоторых районах Подмосковья. Проверить правильность начислений уже обещали департамент ЖКХ Москвы, Мосжилинспекция и столичная прокуратура. Предварительно Мосжилинспекция сообщила, что рост платежей произошел из-за ежегодной корректировки размера платы за отопление, проводимой в первом квартале.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», – передает РИА «Новости» сообщение ФАС.

Как напоминается в сообщении, конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные власти. Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, советуют в ФАС.

Ранее президент Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона распорядился, чтобы в каждом российском городе дома и промышленные предприятия были обеспечены электричеством, а поставки энергоресурсов велись ритмично и без сбоев, особенно в период низких температур.