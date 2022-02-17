 

Как списать долги по ЖКХ: юрист Хантимиров назвал способы

17.02.2022, 9:22, Разное
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Россияне могут воспользоваться тремя способами списания долгов за коммунальные услуги. О них гражданам напомнил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

По словам Хантимирова, должник может заявить об истечении срока исковой давности, если с момента последнего платежа прошло не менее трех лет. При этом важно, чтобы в этот период не было произведено никаких платежей, а также договоров об отсрочке или реструктуризации долга. В таком случае хозяину жилья необходимо самостоятельно обратиться в суд с возражением против исполнения решения по иску управляющей компании. После этого гражданин должен явиться на повторное очное заседание и заявить о пропуске исковой давности, пишет Ura.ru.

Избавиться от долгов за коммунальные услуги также можно с помощью процедуры банкротства. Должник может быть признан банкротом в случае, если помимо неоплаченных счетов за ЖКХ у него имеются долги перед финансово-кредитными организациями в размере более полумиллиона рублей. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в региональный Арбитражный суд, предоставив перечень кредиторов и их требований, опись имущества и данные о доходах за последнее время, передает “Общественная служба новостей”.

Кроме того, неплательщика могут избавить от оплаты задолженностей, в случае если сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в течение трех лет не удастся взыскать долги. В частности, исполнительное производство отменяют в случае невозможности списания средств со счетов гражданина в банках и отсутствия у него имущества для продажи на торгах в счет компенсации задолженности.



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