У России отозвали права на домены в зоне RU

Совет директоров “Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами”(ICANN) принял решение лишить Россию права регистрировать национальные домены верхнего уровня в зоне RU.

Уже существующим интернет-сайты обязаны до 1 июля 2022 года пройти перерегистрацию, в противном случае они будут заблокированы.

“Россия не сыграла никакой роли в становлении интернета, поэтому особых прав у Москвы в этой сети нет. За последние годы именно русские совершили больше всего хакерских атак, они активно используют сеть для продвижения своей пропаганды. В этой связи мы приняли решение провести санацию зоны RU”, – заявил генеральный директор ICANN Род Бекстром.

Подать заявку на перерегистрацию владельцы сайтов смогут с 1 марта. В зависимости от популярности сайта стоимость услуги составит от 10 до 1000 долларов США.

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