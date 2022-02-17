Мнения: Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Если кратко проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, то в сухом остатке получим следующее. РФ отводит часть войск от границы Украины в рамках завершения учений. Это очевидная деэскалация и хорошо. Отмена анонсированного «вторжения» выставляет западные СМИ и вторящих им политиков в неприглядном виде. Сейчас пойдут оправдания и анонсы новых дат «вторжения». Глава МИД Лавров при этом заявил, что США и НАТО развернули свою позицию по ключевым для Москвы вопросам безопасности на сто восемьдесят градусов. В чем именно это выражается, пока непонятно – возможно, ситуация прояснится с публикацией ответа РФ на письма «уважаемых партнеров».

Если кратко проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг Украины, то в сухом остатке получим следующее. РФ отводит часть войск от границы Украины в рамках завершения учений. Это очевидная деэскалация и хорошо. Отмена анонсированного «вторжения» выставляет западные СМИ и вторящих им политиков в неприглядном виде. Сейчас пойдут оправдания и анонсы новых дат «вторжения». Глава МИД Лавров при этом заявил, что США и НАТО развернули свою позицию по ключевым для Москвы вопросам безопасности на сто восемьдесят градусов. В чем именно это выражается, пока непонятно – возможно, ситуация прояснится с публикацией ответа РФ на письма «уважаемых партнеров».

Для украинских же властей проблем не убавилось, а, наоборот – прибавилось. Судя по всему, президента Зеленского вынудили дать некие гарантии подвижек в Минском процессе, в частности, ускорения принятия закона об особом статусе Донбасса. Гарантии даны лично немецкому канцлеру Шольцу и президенту Франции Макрону. При этом Киев ограничен в возможностях играть на противоречиях в стане коллективного Запада, чем пользовался до сих пор. Налицо – очевидная размолвка с Вашингтоном, который так и не дождался команды верховного главнокомандующего Украины на «освобождение» Донбасса, что с высокой степенью вероятности вовлекло бы в процесс Россию со всеми вытекающими санкциями.

Более того, Зеленский повел себя откровенно вызывающе, пригласив Байдена в Киев в то время, как американское посольство объявило всеобщую эвакуацию из Украины американских граждан и части посольских сотрудников. Такое поведение, очевидным образом, ориентировано на внутреннюю аудиторию и призвано продемонстрировать самостоятельность Зеленского в принятии решений и оценке ситуации с возможным «вторжением». Но такие выходки не останутся незамеченным в Вашингтоне. В условиях жесткого внешнеполитического давления со стороны Запада Владимир Зеленский все больше переориентируется на внутренние ресурсы поддержки собственной легитимности в лице местных олигархов. Это еще больше укрепит его связь с Игорем Коломойским, капитуляцией президента завершилась и его недолгая размолвка с Ринатом Ахметовым. Таким образом, олигархи напомнили картонному президенту, кто в доме хозяин. Все всё поняли.

Понятно и то, что, несмотря на данные обещания, украинские власти будут делать все возможное, чтобы подвижек в реализации Минских соглашений не было. Зеленского просто снесут местные «патриоты» во главе с Порошенко, которому нужен лишь повод для того, чтобы начать качать утлое суденышко администрации Зеленского. Киев уже уповает на признание Москвой ДНР и ЛНР, которое зафиксирует выход Москвы из Минских соглашений. Но едва ли последняя сейчас склонна к таким подаркам.

Что в этой ситуации будет делать Россия? Во-первых, продолжит форсировать переговоры о гарантиях безопасности с США, Германией и Францией, выступающими фронтменами коллективного Запада в переговорах с Москвой. В рамках этих переговоров украинских вопрос является лишь составляющим общего меню, но при этом – одним из главных блюд. А значит, давление Запада на Украину не ослабнет. Во-вторых, с большой долей вероятности, Москва усилит экономический прессинг на Украину. В центре внимания будет сфера энергетики, а именно – поставки нефтепродуктов. К слову, лучшим маркером начала «вторжения» можно считать объемы экспорта дизельного топлива из РФ на Украину. Так, в январе этого года импорт дизтоплива из «страны-агрессора» вырос более чем на 30%. Учитывая, что ДТ – главное топливо для армейской боевой и вспомогательной техники, трудно представить, что РФ будет поставлять этот ресурс в таких объемах потенциальному противнику.

На днях государственная администрация железнодорожного транспорта Украины сообщила о приостановке транзита белорусских калийных удобрений через территорию страны. Это решение было принято вслед за Литвой и бьет по «Беларуськалию» – одному из ключевых экспортеров. В ответ белорусский президент Лукашенко уже сообщил о готовности перекрыть поставки нефтепродуктов на Украину. Белоруссия уже заблокировала транзит топлива с Мажейкяйского НПЗ, откуда на Украину поступало до 10% дизтоплива и бензина, а также до 15% авиакеросина. Зависимость Украины от Белоруссии и РФ вследствие этой блокировки еще больше выросла: страна импортирует до 75% дизеля из стран, с которыми у Киева, мягко говоря, не складываются отношения.

Это тотальная зависимость. Ограничения поставок нефтепродуктов из стран Союзного государства могут в буквальном смысле остановить движение в целой стране. Стратегических запасов топлива у Киева нет – они не были созданы в куда более благополучные для Украины годы и вряд ли будут созданы в ближайшее время. Альтернативные поставки нефти на местные НПЗ идут по морю через Одессу. Эти маршруты также могут оказаться проблемными в случае эскалации военного напряжения в Черном море: близость территориальных вод Крыма и особые условия (глубины) для движения нефтяных танкеров усложняют такие поставки, а активность военных кораблей поблизости может и вовсе их остановить.

Понятно, что прекращение поставок нефтепродуктов – обоюдоострый меч. Украина – важный рынок сбыта для белорусских НПЗ, фактически единственный внешний рынок сбыта после введения санкций ЕС. Однако эти потери некритичны в сравнении с масштабами потенциального топливного кризиса на Украине. На Украину приходится порядка 13% белорусского экспорта, из них половина – на нефтепродукты. О том, куда пристроить 6-7% экспортных объемов, Минск вполне может договориться с Москвой.

Понятно и то, что блокировка экспорта нефтепродуктов – это оружие, которое можно применить лишь единожды. Рынки перестраиваются, худо-бедно Киев найдет альтернативные источники поставок, пусть даже и втридорога. Но устроить топливные качели для Украины, максимально повысив издержки экономических субъектов, страны-члены Союзного государства вполне могут себе позволить. А ведь кроме нефтепродуктов есть еще поставки электроэнергии, угля и урана, зависимость по которым Украины меньше, но тоже очень ощутима. В условиях, когда у Киева почти не осталось друзей, когда Запад дает на поддержание штанов уже не живые деньги, а лишь гарантии по коммерческим кредитам, когда растет стоимость обслуживания долгов, а президент марионеточного государства откровенно хамит главе заокеанской метрополии, стратегия экономического удушения может оказаться наиболее эффективной.

Эта показательная энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. В конце концов, у президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. И тогда украинская власть сама взмолится о «вторжении», которое станет не бичом, а избавлением, а, может быть, даже поводом сбежать за границу чуть раньше, чем в последний день, и не цепляясь за шасси взлетающих самолетов.

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