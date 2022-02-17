МаксиМаркетс как брокерская платформа

17.02.2022, 10:04, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

МаксиМаркетс – это трейдер Forex, позиционирующий себя одним из лидеров рынка. Имеет ряд международных наград, однако подтвердить их реальное наличие возможным не представляется. Имеет низкую репутацию среди пользователей рунета.

История компании

Компания МаксиМаркетс является частью более глобальной фирмы Maxi Services Ltd., зарегистрированной в офшоре и занимающейся финансовой деятельностью в разных странах мира. Основное поле деятельности – брокерство на рынке Forex. В 2016 г., согласно данным некоторых рейтингов, фирма удостоилась звания «Инновационный брокер» за внедрение современных методик оценки финансовых рисков. Штат компании достаточно солиден, так же, как и её структура. Имеется отдел раскрутки, служба сопровождения пользователей, техническая поддержка, аналитический отдел.

Текущая деятельность брокера

В настоящее время МаксиМаркетс продолжает оказывать услуги брокера, привлекая инвестиции на свои счета. География расположения клиентов предприятия обширна и включает несколько десятков стран, но всё же большая их часть имеет гражданство России (59%) или Казахстана (21%). Тем не менее, пользуются услугами финансистов обозреваемого сервиса также граждане Великобритании и Италии, что может свидетельствовать о наличии в стане работников квалифицированных кадров.

Функционал сайта брокера обширен, однако уступает конкурирующим организациям. Так, применяется такая устаревшая схема инвестиций, как вклад по звонку телефона. Это не плохо, однако вкупе с отсутствием многих важных современных инструментов (например, возможности копировать ставки успешных трейдеров) заставляет усомниться в «инновационности» предприятия.

Отзывы о деятельности организации

Отзывы о деятельность компании преимущественно негативные. Очевидно, что пользователям всё равно на регалии и статус компании в сравнении с отсутствием реального заработка при пользовании услугами МаксиМаркетс. Среди явных недостатков платформы пользователи выделяют слабый инструментарий, не соответствующий современным веяниям, отсутствие возможности проверить легальность лицензии брокера, частые зависания сайта, большое время ожидания ответа от специалистов технической поддержки. Положительным моментом отмечается наличие возможности размещать ставки о телефону.

МаксиМаркетс имеет рейтинг на МОФТ всего лишь в 2,05 из 10. Напомним, что сервис не рекомендует сотрудничать с платформами с совокупной оценкой ниже 8.