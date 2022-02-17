 

16 февраля боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

17.02.2022, 8:30, Новости дня
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“16 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Станица Луганская и Новозвановка (из минометов калибра 82 мм), Луганское (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Марьинка (из стрелкового оружия), Сизое (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Катериновка (из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов), а возле Лобачево и Водяного сбросили с помощью беспилотников выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

“За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет”, – отметили в пресс-центре.

В четверг боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (возле Водяного) и артиллерии калибра 122 мм (возле Причепиловки).

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/314003300754987

15 февраля боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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