Пенсионерам обнулят советский стаж

В рамках ликвидации дефицита Пенсионного фонда при расчёте суммы пенсионной выплаты будет произведено обнуление трудового стажа, заработанного в советский период.

По словам чиновников Минтруда, такая мера решит сразу несколько проблем и сэкономит для казны 500 млрд рублей.

– В СССР использовалась иная экономическая система, не вписанная в законы современного рынка, в том числе рынка труда. Также мы видим несовершенство формул конвертации советских рублей в российские. Ещё один момент – хранение архивных данных. Тратятся огромные деньги, а в итоге пенсионер сможет получить максимум на тысячу в месяц больше, – пояснил суть реформы министр труда и социальной политики Антон Котяков.

Сэкономленные средства будут направлены на программу обеспечения недвижимостью государственных и муниципальных служащих, а также на льготы для них.

Убедиться в обнулении сможет любой пенсионер в личном кабинете на сайте госуслуг или Пенсионного фонда. Для этого достаточно войти в личный кабинет и уточнить информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта или воспользоваться вкладкой «О сформированных пенсионных правах».

Всех пенсионеров, которым по ошибке не обнулят советский трудовой стаж, просят уведомить об этом в письменной форме ПФР.

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