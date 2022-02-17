Пенсионерам разрешили не платить по долгам

В некоторых случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве: часть долгов можно списать в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

«Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», – приводит слова Ногайлиевой агентство «Прайм».

Также с июля 2021 года пенсионер может подать требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере МРОТ. Предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Получение пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств. Однако Статья 99 закона об исполнительном производстве позволяет забирать у россиян за долги не более пятидесяти процентов пенсии и иных доходов.

Основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. Процедура длится шесть месяцев.

Если на пенсионера подают в суд для взыскания долга, который возник более трех лет назад, он вправе заявить о пропуске срока исковой давности. Руководствуясь этими положениями, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трех лет назад.

Кроме того, есть возможность уменьшить размер взыскания или вовсе освободиться от него. По словам Ногайлиевой, ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволяет обращать взыскание на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по потери кормильца.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил, что для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей.