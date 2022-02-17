У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител

Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что «в декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы», и «первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«Так, на сегодня есть результаты по 1 тыс. 323 участникам из 3 тыс. – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – отметила Ракова.

Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют 3 тыс. человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V». Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности – способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.

Ранее «Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer.