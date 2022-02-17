Эшелон с техникой ЗВО отправился после учений в пункт постоянной дислокации
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Воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации, сообщили в Минобороны.
«Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах. Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.
Ранее в Минобороны сообщили, что танковая армия ЗВО вслед за частями ЮВО начала движение в пункты постоянной дислокации.
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