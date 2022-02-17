 

Эшелон с техникой ЗВО отправился после учений в пункт постоянной дислокации

17.02.2022, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Воинский эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации, сообщили в Минобороны.

«Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах. Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее в Минобороны сообщили, что танковая армия ЗВО вслед за частями ЮВО начала движение в пункты постоянной дислокации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов

13.09 / Эксперт объяснил важность Кипра для ВМФ РФ

04.08 / Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпийских играх. Видео

17.10 / Президент Карабаха сообщил об интенсивных боях на всей линии фронта

31.08 / За переход в “Манчестер Сити” его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

14.01 / “Символ сложной логистики вакцинации”. В сети завирусилось фото жителя Амазонии, несущего своего отца из прививочного пункта

24.01 / Эксперт Елисеева: лексика клипов Шнура с критикой Беглова вполне допустима

24.06 / NTD – найденные в ЮАР «алмазы» оказались обычным кварцем

09.02 / В США продали новую машину Lotus Evora S, которая ждала своего хозяина 7 лет

20.11 / Realme наступает на пятки компании Xiaomi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика