 

На полигоне в Ровенской области нашли тело военнослужащего из Волыни – полиция

17.02.2022, 7:48, Новости дня
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“Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс. С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и последний раз его видели в поселке Тучин”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что во время предварительного осмотра тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

“Окончательные результаты – после судебно-медицинской экспертизы”, – подчеркнули в полиции.

Ведомство отмечает, что расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого ранее по ч. 1 ст. 115 (исчезновение человека без вести) Уголовного кодекса Украины.

16 февраля на Ровенский общевойсковой полигон приезжал президент Украины Владимир Зеленский, отмечало Общественное. На полигоне проводили учения с боевыми стрельбами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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