Мнение: Хомяки, алло? Лешку закрывают снова и снова, а где же борцы?



Я тут как-то замотался, но мое любимое – это теперь спрашивать в пустоту: а что Навальный?

Много лет я портил отношения со своими друзьями и знакомыми, даже некоторыми родственниками. Приходилось потом извиняться, потом опять материться, когда берлинский пациент умирал (от обжорства в ФРГ) – я измучился доказывать, что не бывает такого "Новичка", от которого только аппетит растет…

Но вот – уже кажется 2 года, как Лешку закрыло проклятое КГБ… и ничего.

Вы мне просто объясните, дяди и тети, вот вы ходили на эти марши. Вот вас переписали. Вот тогда разбили полицейским лица. Одному водителю ФСБ даже выбили глаз.

Вот много кто сел, в том числе дурачок Синица, который уже даже скоро выйдет. Вот многих из вас переписала контора. Многие залетели на штрафы и на протоколы.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО БЫЛО? Мы признаем, что вы дятлы, получается?

Вы выходили с плакатиками, а теперь молчите…. вы орали, что в России нет свободы слова – а теперь делаете вид, что это были не вы?

Почему вы называли себя думающими людьми – вы теперь типа думать перестали? Или правда стали думать и поняли, как вас развели? Тем более – что вы тишину-то поймали?

Эти вопросы мне давно не дают покоя. Я на свои-то ответил много лет назад и меня вчерашние защитники Алешки за это люто презирали и ненавидели.

Однако доживу ли я до того момента, скоро мне 40, начал топить я за Россию и за Путина с 2008 – когда все, кто говорили мне, что я пропогандон – извинятся и скажут, что мудаками-то на самом деле были они?

Интересно…

Счастья вам.

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