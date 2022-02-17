Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,75 копеек, курс евро снизился на 11 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,75 копеек и составил 75,31 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек и составил 85,59 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.