 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

17.02.2022, 7:25, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,75 копеек, курс евро снизился на 11 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,75 копеек и составил 75,31 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек и составил 85,59 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.



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