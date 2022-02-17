 

Эвакуированные из Афганистана беженцы покинули Украину

17.02.2022, 7:25, Новости дня
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Эвакуированная из Афганистана в сентябре 2021 года группа беженцев покинула территорию Украины, сообщило должностное лицо Госдепартамента США изданию The Washington Post.

«Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошли вторую эвакуацию», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По имеющимся у издания данным, девять семей на самолете Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.

Ранее США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева.



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