Эвакуированные из Афганистана беженцы покинули Украину

Эвакуированная из Афганистана в сентябре 2021 года группа беженцев покинула территорию Украины, сообщило должностное лицо Госдепартамента США изданию The Washington Post.

«Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошли вторую эвакуацию», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По имеющимся у издания данным, девять семей на самолете Qatar Airways отправились в Доху, где их документы обработают для возможного въезда на территорию США.

Ранее США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева.