Мурашко рассказал о риске попасть в реанимацию пациентов с «омикроном»

Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом «дельта», так и «омикроном» могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что у пациентов со штаммом «дельта» заболевание протекает тяжелее.

«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма «омикрон» также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», – передает его слова РИА «Новости».

Мурашко добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ.

«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», – сказал министр.

Он указал, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм «омикрон» и «дельта».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в РФ приходится на штамм «омикрон».