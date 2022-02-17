 

Захарова: Британия сама должна доказать, что не собирается нападать на Россию

17.02.2022, 5:57, Новости дня
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Москва призывает Лондон «принять сигнал» и доказать, что Британия не хочет нападать на Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что РФ ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно», – сказала Захарова на брифинге, информирует РИА «Новости».

Она подчеркнул, что «пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать».

«Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция», – сообщила Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вероятность вторжения РФ на Украину имеет высокую степень вероятности (highly likely).

23 июня 2021 года Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.



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