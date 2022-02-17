Иконы замироточили в храме под Волгоградом

В Волгоградской области «замироточили» иконы и «закровоточили» стены в храме в честь святителя Николая Мирликийского в станице Распопинской Клетского района Волгоградской области.

«У нас в Волгоградской области, Клетский район, станица Распопинская, в храме святителя Николая мироточат все иконы, крест, стены в алтаре. А вчера на вечерней службе замироточили иконы на улице – Покрова Божией Матери, святителя Николая и Святой Троицы! На днях со стен алтаря начало истекать не только миро, но и кровь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!», – цитирует V1.ru сообщение в соцсетях.

По словам священника Олега Кириченко, служащего в Калачевской епархии, он видел и фото, и видео «чуда», назвав увиденное «потрясающей информацией».

Это не первый случай, когда в храмах Волгоградской области мироточат иконы и конструкции храмов. В 2018 году в храме в селе Дубовый Овраг целебное масло начало выделяться из старой плитки, уложенной на полу. В мае 2012 года в Троицком храме Михаило-Архангельского мужского монастыря в городе Краснослободске Волгоградской области замироточила икона Божьей Матери, а в марте этого же года в храме Иоанна Предтечи замироточила доставленная из Украины икона с изображением Феодосия Черниговского.

Научное исследование чудес с обновлением, мироточением и кровоточением икон в Волгоградской области уже проводилось экспертами. Так, с осени 1920 года сразу в девяти городах и селах на территории современных Ленинского района Волгоградской области и Ахтубинского района Астраханской области начали одна за другой обновляться иконы. Феномен принял настолько массовый характер, что местные власти уже сообщали о «массовом мистическом психозе» населения уезда и взывали к губернским карательным органам спасти революционные завоевания от надвигающегося бунта «темных крестьянских масс». С 21 по 30 января 1921 года эти «чудеса» тщательно проверила экспертная комиссия Царицынской губчека. Осмотр 57 икон показал явную фальсификацию. Иконы просто очищались от пыли и копоти, после чего лакировались, а позолота подвергалась химической чистке.

Ранее в день избрания нового Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя замироточила икона Божией Матери «Умягчение злых сердец».