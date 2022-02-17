Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.

На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.

До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.

Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.