 

Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил

17.02.2022, 5:57, Новости дня
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Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.

На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.

До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.

Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. 



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