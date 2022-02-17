СМИ: У политолога Валерия Соловья проведены обыски

У российского политолога Валерия Соловья прошли обыски, сообщают СМИ.

После этого Соловья доставили на допрос в Следственный комитет, правоохранители изъяли у него из дома технику, передает РЕН ТВ.

В отношении Соловья возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), передает Telegram-канал «RT на русском».

Валерий Соловей – политолог, ранее заведовал кафедрой связей с общественностью МГИМО. В декабре 2010 года был арестован на 10 суток за организацию несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. А в марте 2020 года получил штраф за распространение ложной информации о коронавирусе.