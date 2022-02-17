 

Россия и Венесуэла договорились о расширении военного сотрудничества

17.02.2022, 5:46, Новости дня
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Венесуэла будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Россией для защиты мира и суверенитета Боливарианской Республики, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы пересмотрели планы военного сотрудничества и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», – приводит ТАСС слова Мадуро, чье выступление транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

«У министра обороны Владимира Падрино есть четкие указания по этому поводу, мы будем расширять программу [сотрудничества] с такой военной державой, как Россия», – сообщил глава Боливарианской Республики. Президент Венесуэлы добавил, что «Россия пользуется полной поддержкой Венесуэлы перед угрозами со стороны НАТО и западного мира».

Накануне началась рабочая поездка в Венесуэлу вице-премьера РФ Юрия Борисова. В состав российской делегации вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза и других министерств и ведомств России.

Напомним, в конце января глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях. Вопреки этому в Госдепартаменте США назвали «пустыми угрозами» заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если РФ разместит войска в Латинской Америке.



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