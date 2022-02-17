Мнение: Инфернальный профессор

Как говорится, “вы будете смеяться”, но в Москве сегодня арестовали профессора Соловья! Того самого, который каждый год предсказывает Путину казенный дом и смертельную болезнь, а себя аттестует как представителя некой могущественной международной организации, которая правит миром (но это – не масоны!) Смешной чудак. Мы с ним знакомы – пару лет назад пересеклись на заседании политсовета партии РОСТА (куда я сам заглянул по пустяковому делу – читал какой-то доклад).

Безусловно, профессора жалко, и его надо немедленно освободить. Тем более, что ему шьют одну из самых бессмысленных и одиозных статей нашего УК – “Экстремизм”, то есть – нечто совершенно безразмерное, обвинение, которое смело можно предъявлять вообще любому случайному прохожему с улицы – и человек “уедет”.

Но с другой стороны – в нашем полицейском государстве вдруг взяли лектора, который уже столько раз “хоронил Путина”, и ему ничего за это не было… Бродит пошлая мыслишка, что этим арестом власти просто хотят отвлечь внимание “общественности” от процесса по новому обвинению Навального, который – вот совпадение! – начался как раз сегодня. Соловью будут накручивать обвинения одно абсурднее другого – лишь бы люди про Навального не вспоминали.

С другой стороны – но ведь для этого самому Соловью вовсе не надо быть соучастником “органов”? Нет. Его вполне могли держать в папочке как раз “в резерве”, именно на случай, когда понадобится провести “операцию прикрытия”. Эх, профессор… Столько времени ходить по краю, но понимать, что являешься всего-то овном на заклание…

Но все-таки – смех душит. Вот, например, одно из последних сообщений телеграм-канала “Генерал СВР”, который, как считается, как раз проф. Соловей и вел:

“Вчера вечером президенту России Владимиру Путину доложили, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского сначала были обнаружены признаки отравления таллием, а позже анализы показали наличие таллия в организме у Жириновского. По мнению экспертов, на выводы которых ссылаются авторы доклада, таллий поступал в организм лидера ЛДПР уже некоторое время, а заболевание короновирусом штамма “Омикрон” обострило процессы как отравления, так и заболевания. В автомобиле и кабинете Жириновского был проведен негласный осмотр, обнаружены упаковки с лекарственными средствами с действующим веществом варденафил, которые помогают при эректильной дисфункции и имеют эффект аналогичный с виагрой, но действуют дольше. Анализ показал наличие в составе оболочек этих таблеток таллия, а упакованы таблетки кустарным способом. В докладе указано, что, скорее всего, к отравлению Жириновского может быть причастен один из его любовников из числа помощников. Ведется негласное расследование. Авторы доклада считают, что эту историю не стоит афишировать, потому что, скорее всего, будут спекуляции и обвинят в заказе на убийство Жириновского именно власть. Путин согласился с доводами авторов доклада и дал распоряжение держать его в курсе”.

UPD. Пишут, что уже отпустили. Организация оказалась в самом деле могущественной.